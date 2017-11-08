За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных

"В результате боевых действий вблизи Крымского двое защитников Украины погибло, один получил ранения, и еще двое получили боевые травмирования", - заявил он.

Также он отметил, что за прошедшие сутки зона проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.

"Во второй половине дня российские оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность огневых провокаций вдоль всей линии разграничения. Луганское направление - там в течение суток противник 8 раз открывал плотный прицельный огонь по позициям ВСУ. Чаще всего это происходило на подступах к Крымскому, там враг провел 5 обстрелов, в том числе и из минометов калибра 82 мм и 120 мм, в общем выпустив 19 мин", - добавил он.

По словам спикера, враг проводил обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Трехизбенки Луганского и Новотошковского.

На крупнейшие провокации наши силы трижды отвечали в ответ.

Он отметил, что на Приморском направлении за сутки боевики осуществили 9 прицельных обстрелов.

"Всего за прошлые сутки противник провел 17 обстрелов по позициям ВСУ", - добавил он.

Как сообщал УНН, с территории России на оккупированную территорию в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов.