За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, в результате боевых действий вблизи Крымского двое защитников Украины погибли. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий вблизи Крымского двое защитников Украины погибло, один получил ранения, и еще двое получили боевые травмирования", - заявил он.
Также он отметил, что за прошедшие сутки зона проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.
"Во второй половине дня российские оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность огневых провокаций вдоль всей линии разграничения. Луганское направление - там в течение суток противник 8 раз открывал плотный прицельный огонь по позициям ВСУ. Чаще всего это происходило на подступах к Крымскому, там враг провел 5 обстрелов, в том числе и из минометов калибра 82 мм и 120 мм, в общем выпустив 19 мин", - добавил он.
По словам спикера, враг проводил обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Трехизбенки Луганского и Новотошковского.
На крупнейшие провокации наши силы трижды отвечали в ответ.
Он отметил, что на Приморском направлении за сутки боевики осуществили 9 прицельных обстрелов.
"Всего за прошлые сутки противник провел 17 обстрелов по позициям ВСУ", - добавил он.
Как сообщал УНН, с территории России на оккупированную территорию в зоне проведения антитеррористической операции прибыло 15 вагонов боеприпасов.