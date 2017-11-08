Минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок бойових дій поблизу Кримського двоє захисників України загинули. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій поблизу Кримського двоє захисників України загинуло, один зазнав поранень, та ще двоє отримали бойове травмування", - заявив речник.
Також він зазначив, що минулої доби зона проведення антитерористичної операції залишалася напружена.
"У другій половині дня російські окупаційні угрупування збільшили кількість та інтенсивність вогневих провокацій вздовж усієї лінії розмежування. Луганський напрямок – там протягом доби противник 8 разів відкривав щільний прицільний вогонь по позиціях ЗСУ. Найчастіше це відбувалось на підступах до Кримського, там ворог провів 5 обстрілів, в тому числі і з мінометів калібра 82 мм та 120 мм загалом випустивши 19 мін", - додав він.
За словами речника, ворог проводив обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї неподалік Трьохізбенки Луганського та Новотошківського.
На найбільші провакації наші сили тричі відповідали у відповідь.
Він зазначив, що на Приморському напрямку за добу бойовики здійснили 9 прицільних обстрілів.
"Загалом минулої доби противник провів 17 обстрілів по позиціям ЗСУ", - додав він.
Як повідомляв УНН, з території Росії до окупованої території в зоні проведення антитерористичної операції прибуло 15 вагонів боєприпасів.