Минрегион сообщил о новом заместителе министра и его задачах

"В рамках реформ децентрализации и энергоэффективности строительная отрасль, как никакая другая, имеет большие перспективы для нового витка развития. Но этот путь она должна пройти по новым принципам и современным подходам - в тесном партнерстве государства и бизнеса, конкурентоспособной и без коррупции. Именно за выполнение этой маршрутной карты задач ответственным определен новый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе", - отметил Г.Зубко.

Также он сообщил, что в Минрегионе создаются две профильные рабочие группы. В их состав, кроме специалистов Минрегиона, других министерств и ведомств, привлечены представители научно-исследовательских институтов, профессиональных ассоциаций, общественности, эксперты Международной организации по развитию права (IDLO), представители Офиса эффективного регулирования BRDO и Офиса по привлечению и поддержке инвестиций.