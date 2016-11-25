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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Минрегион сообщил о новом заместителе министра и его задачах

Киев • УНН

 • 8287 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Новым заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ назначен Лев Парцхаладзе, в сфере его ответственности будет выполнение маршрутной карты по дерегуляции и устранению коррупции в строительной сфере, а также упорядочение системы государственных строительных норм в соответствии с международными практиками и привлечение инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Минрегион сообщил о новом заместителе министра и его задачах

"В рамках реформ децентрализации и энергоэффективности строительная отрасль, как никакая другая, имеет большие перспективы для нового витка развития. Но этот путь она должна пройти по новым принципам и современным подходам - в тесном партнерстве государства и бизнеса, конкурентоспособной и без коррупции. Именно за выполнение этой маршрутной карты задач ответственным определен новый заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе", - отметил Г.Зубко.

Также он сообщил, что в Минрегионе создаются две профильные рабочие группы. В их состав, кроме специалистов Минрегиона, других министерств и ведомств, привлечены представители научно-исследовательских институтов, профессиональных ассоциаций, общественности, эксперты Международной организации по развитию права (IDLO), представители Офиса эффективного регулирования BRDO и Офиса по привлечению и поддержке инвестиций.

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