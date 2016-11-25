Мінрегіон повідомив про нового заступника міністра і його завдання

"У рамках реформ децентралізації та енергоефективності будівельна галузь, як жодна інша, має великі перспективи для нового витку розвитку. Але цей шлях вона має пройти за новими принципами і сучасними підходами – у тісному партнерстві держави та бізнесу, конкурентоспроможною та без корупції. Саме за виконання цієї маршрутної карти завдань відповідальним визначений новий заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе", - зазначив Г.Зубко.

Також він повідомив, що в Мінрегіоні створюються дві профільні робочі групи. До їх складу, окрім фахівців Мінрегіону, інших міністерств та відомств, залучені представники науково-дослідних інститутів, професійних асоціацій, громадськості, експерти Міжнародної організації з розвитку права (IDLO), представники Офісу ефективного регулювання BRDO та Офісу із залучення та підтримки інвестицій.