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Мінрегіон повідомив про нового заступника міністра і його завдання

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Новим заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ призначено Льва Парцхаладзе і у сфері його відповідальності буде виконання маршрутної карти щодо дерегуляції та усунення корупції у будівельній сфері, а також упорядкування системи державних будівельних норм згідно з міжнародними практиками та залучення інвестицій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

Мінрегіон повідомив про нового заступника міністра і його завдання

"У рамках реформ децентралізації та енергоефективності будівельна галузь, як жодна інша, має великі перспективи для нового витку розвитку. Але цей шлях вона має пройти за новими принципами і сучасними підходами – у тісному партнерстві держави та бізнесу, конкурентоспроможною та без корупції. Саме за виконання цієї маршрутної карти завдань відповідальним визначений новий заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе", - зазначив Г.Зубко.

Також він повідомив, що в Мінрегіоні створюються дві профільні робочі групи. До їх складу, окрім фахівців Мінрегіону, інших міністерств та відомств, залучені представники науково-дослідних інститутів, професійних асоціацій, громадськості, експерти Міжнародної організації з розвитку права (IDLO), представники Офісу ефективного регулювання BRDO та Офісу із залучення та підтримки інвестицій.

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