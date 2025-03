Минобороны Великобритании назвало семь возможных маршрутов вторжения Путина в Украину

Детали

Минобороны отмечает, что Путин "мог прежде всего нацелиться на украинскую столицу Киев, а также на промышленный город Днепр".

На новой карте, размещенной на официальном аккаунте Минобороны в Twitter, показаны три возможных маршрута вторжения в сторону Киева и три — в сторону Днепра.

Седьмой потенциальный маршрут вторжения показывает, как российские войска могут вторгнуться на материковую часть Украины через оккупированный полуостров Крым, который Путин аннексировал в 2014 году.

Рядом с картой МО написало: "Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего уведомления".

На карте описывается как возможная "вторая фаза" наземных перемещений российских войск "которые следуют из Крыма в направлении стратегически важного порта Одесса на Черном море".

Также показано, как они движутся из Днепра и далее в Западную Украину и в сторону города Винница.

На карте обозначены основные районы, где ныне сосредоточены русские силы.

Sky News пишет, что источники в Министерстве обороны подчеркнули, что карта является лишь одним из возможных сценариев российского вторжения, но она показывает, как Россия сохраняет значительное военное присутствие вокруг Украины.

Добавим

Ранее в четверг Минобороны Соединенного Королевства в очередной раз отвергло заявления России о том, что она выводит часть своих войск от границ Украины.

"Россия заявила, что некоторые подразделения вернутся на базы после завершения учений, - написало Минобороны в Twitter. - Мы не видели никаких доказательств того, что российские войска идут из приграничных районов Украины. Россия может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения".

И премьер-министр Борис Джонсон, и министр иностранных дел Лиз Трасс в четверг обвинили Россию в "организации терактов под чужим флагом в Украине как возможный повод для вторжения".

Это произошло на фоне растущего напряжения между поддерживаемыми Россией боевиками и государственными силами на востоке Украины, когда снаряды от обстрела попали в детский сад.

