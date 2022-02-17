Минобороны Великобритании назвало семь возможных маршрутов вторжения Путина в Украину

ukru
15 марта, 19:03 • 87649 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123513 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114067 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108484 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98380 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94677 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82846 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116890 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124270 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126827 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 58491 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 35806 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 46842 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 115198 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 28741 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116888 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117316 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256022 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285535 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222021 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102507 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124270 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109565 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126954 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129113 просмотра
Актуальное
Минобороны Великобритании назвало семь возможных маршрутов вторжения Путина в Украину

Минобороны Великобритании назвало семь возможных маршрутов вторжения Путина в Украину

Киев • УНН

 • 27311 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Минобороны Великобритании определило семь маршрутов, по которым президент России Владимир Путин может начать вторжение в Украину, информирует УНН.

Детали

Минобороны отмечает, что Путин "мог прежде всего нацелиться на украинскую столицу Киев, а также на промышленный город Днепр".

На новой карте, размещенной на официальном аккаунте Минобороны в Twitter, показаны три возможных маршрута вторжения в сторону Киева и три — в сторону Днепра.

Седьмой потенциальный маршрут вторжения показывает, как российские войска могут вторгнуться на материковую часть Украины через оккупированный полуостров Крым, который Путин аннексировал в 2014 году.

Рядом с картой МО написало: "Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего уведомления".

На карте описывается как возможная "вторая фаза" наземных перемещений российских войск "которые следуют из Крыма в направлении стратегически важного порта Одесса на Черном море".

Также показано, как они движутся из Днепра и далее в Западную Украину и в сторону города Винница.

На карте обозначены основные районы, где ныне сосредоточены русские силы.

Sky News пишет, что источники в Министерстве обороны подчеркнули, что карта является лишь одним из возможных сценариев российского вторжения, но она показывает, как Россия сохраняет значительное военное присутствие вокруг Украины.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace.pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence (@DefenceHQ)February 17, 2022

Добавим

Ранее в четверг Минобороны Соединенного Королевства в очередной раз отвергло заявления России о том, что она выводит часть своих войск от границ Украины.

"Россия заявила, что некоторые подразделения вернутся на базы после завершения учений, - написало Минобороны в Twitter. - Мы не видели никаких доказательств того, что российские войска идут из приграничных районов Украины. Россия может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения".

И премьер-министр Борис Джонсон, и министр иностранных дел Лиз Трасс в четверг обвинили Россию в "организации терактов под чужим флагом в Украине как возможный повод для вторжения".

Это произошло на фоне растущего напряжения между поддерживаемыми Россией боевиками и государственными силами на востоке Украины, когда снаряды от обстрела попали в детский сад.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.

Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.pic.twitter.com/qTYrItLxCf

— Ministry of Defence (@DefenceHQ)February 17, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы