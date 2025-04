Міноборони Великої Британії назвало сім можливих маршрутів вторгнення Путіна в Україну

Деталі

Міноборони зазначає, що Путін "міг насамперед націлитись на українську столицю Київ, а також на промислове місто Дніпро".

На новій карті, розміщеній на офіційному акаунті Міноборони в Twitter, показано три можливі маршрути вторгнення у бік Києва і три — у бік Дніпра.

Сьомий потенційний маршрут вторгнення показує, як російські війська можуть проникнути на материкову частину України через окупований півострів Крим, який Путін анексував у 2014 році.

Поряд із картою МО написало: "Росія зберігає значну військову присутність, яка може провести вторгнення без подальшого попередження".

На карті описується як можлива "друга фаза" наземних переміщень російських військ, "що прямують із Криму у напрямку стратегічно важливого порту Одеса на Чорному морі".

Також показано, як вони рухаються з Дніпра і далі до Західної України та у бік міста Вінниця.

На карті позначені основні райони, де нині зосереджено російські сили.

Sky News пише, що джерела в Міністерстві оборони підкреслили, що карта є лише одним із можливих сценаріїв російського вторгнення, але вона показує, як Росія зберігає значну військову присутність навколо України.

Додамо

Раніше у четвер Міноборони Сполученого Королівства вкотре відкинуло заяви Росії про те, що вона виводить частину своїх військ від кордонів України.

"Росія заявила, що деякі підрозділи повернуться на бази після завершення навчань, - написало Міноборони у Twitter. - Ми не бачили жодних доказів того, що російські війська йдуть із прикордонних районів України. Росія може здійснити вторгнення без подальшого попередження".

І прем'єр-міністр Борис Джонсон, і міністр закордонних справ Ліз Трасс у четвер звинуватили Росію "в організації терактів під чужим прапором в Україні як можливий привід для вторгнення".

Це сталося на тлі зростаючого напруження між підтримуваними Росією бойовиками і державними силами на сході України, коли снаряди від обстрілу потрапили до дитячого садка.

