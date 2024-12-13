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Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Киев  •  УНН

 • 20206 просмотра

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Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в субботу, 14 декабря, собирает совещание с представителями фармацевтического рынка, включая производителей, дистрибьюторов и аптечные сети. Основная тема встречи - обсуждение скандальных поправок к законопроекту №11493, которые могут привести к ухудшению доступности медпрепаратов и их существенному подорожанию. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Изменения в законопроект №11493 уже вызвали широкий резонанс в фармацевтическом сообществе. Профильные ассоциации выступили категорически против нововведений и предупреждают о значительных негативных последствиях для фармацевтической отрасли и общества в целом - медпрепараты могут существенно подорожать, а аптеки в отдаленных и прифронтовых районах вообще позакрываться. Эксперты отрасли обращают внимание на то, что применение е-каталога к отношениям между производителем/импортером лекарственных средств и аптечной сетью создаст дополнительную бюрократию и может вызвать задержки в поставках лекарств. А предложение об ограничении сбыта продукции одному субъекту хозяйствования до 15% вызывает опасения, что аптеки не смогут получать достаточный запас лекарств, вследствие чего покупатели столкнутся с искусственным дефицитом.

Собеседники УНН в фармацевтическом сообществе одобрительно отметили готовность министра выслушать их позицию и обсудить риски предложенных изменений. Участники рынка выражают надежду, что Министерство здравоохранения учтет их аргументы и сделает все возможное для защиты интересов украинских граждан.

«Мы видим, что министр здравоохранения действительно заинтересован в разрешении сложившейся ситуации. Его инициатива по проведению открытого диалога с представителями отрасли дает надежду, что решение будет взвешенным и направленным на поддержку доступности лекарств», - отмечают представители фармрынка.

Фармацевтическая отрасль надеется, что именно позиция министра станет ключевой в решении этого вопроса, ведь его действия являются решающими для стабилизации ситуации на рынке лекарственных средств.

Контекст

В конце ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект №11493 о внесении изменений в закон Украины «О лекарственных средствах». Его первоначальная цель - упрощение регистрации лекарств для централизованных закупок. Однако изменения, которые планируют внести ко второму чтению, вызвали существенное беспокойство у фармацевтов и профильных ассоциациях. Среди прочего, эксперты фармрынка обеспокоены тем, что процесс подготовки этих изменений может иметь признаки коррупционной составляющей, направленной на лоббирование интересов отдельных фармацевтических игроков, а сами поправки приведут к потере налоговых поступлений.

На заседании 9 декабря комитет по вопросам здоровья нации планировал рассмотрение скандальных поправок к законопроекту №11493, однако благодаря активной позиции участников фармрынка этот вопрос перенесли. Впрочем, фармацевтическая отрасль опасается, что рассмотрение изменений перенесли намеренно, чтобы «протянуть» их, когда немного стихнет возмущение профессионального сообщества и не будет времени для всестороннего обсуждения. Как утверждают собеседники агентства, рассмотрение перенесли на 19 декабря и, возможно, комитет будет проведен утром, а далее правки в закон направят непосредственно в зал ВР и в тот же день проголосуют.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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