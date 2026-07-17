МИД Украины требует привлечь к ответственности виновных в крушении MH17

В 12-ю годовщину крушения рейса MH17 Украина почтила память 298 жертв трагедии и подчеркнула, что установление истины, привлечение России к ответственности и наказание всех виновных является необходимым условием для восстановления справедливости. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

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МИД подчеркивает, что трагедия MH17 стала одним из первых свидетельств того, что российская агрессия не имеет границ, а ее жертвой может стать каждый. Она вскрыла истинную природу российской агрессии и уже тогда продемонстрировала полное пренебрежение человеческими жизнями и нормами международного права и принципами Устава ООН со стороны России.

"То, что произошло в небе над Донетчиной, не было случайностью или трагической ошибкой. Годами Москва выстраивала многоуровневую систему лжи, пытаясь скрыть следы своего кровавого преступления. Однако беспрецедентное единство международного сообщества разрушило кремлевскую машину пропаганды, доказав: правда сильнее лжи, безнаказанности и государственного террора", – отмечается в комментарии.

МИД напомнил, что ответственность РФ за крушение рейса уже подтверждена решениями международных и национальных судебных инстанций: Окружным судом Гааги, ЕСПЧ и Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Украина со своей стороны подтверждает неизменную поддержку Австралии и Нидерландам в связи с попыткой России оспорить решение Совета ИКАО, которым РФ признана виновной в трагедии MH17.

"Никакие процессуальные манипуляции не способны изменить установленные факты или освободить Россию от международно-правовой ответственности за это кровавое преступление. Трагедия MH17 подтверждает, что справедливость невозможна без ответственности, ведь безнаказанность агрессора неизбежно порождает новые преступления и новые человеческие страдания. В 12-ю годовщину этой трагедии мы склоняем головы перед всеми жертвами трагедии рейса MH17 и выражаем глубочайшие соболезнования их родным и близким", – отмечает ведомство.

Украина обязуется и впредь вместе с международными партнерами последовательно работать над обеспечением неотвратимости ответственности государства-агрессора и всех лиц, причастных к преступлениям, совершенным в результате российской вооруженной агрессии против Украины.

Напомним

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал россию ответственной за катастрофу рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении россией Конвенции о международной гражданской авиации.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в крушении самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии Россия фактически контролировала территорию так называемой "ДНР".