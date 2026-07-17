МИД Украины требует привлечь к ответственности виновных в крушении MH17

$44.620.1351.160.10
ukenru
12:08 • 1192 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
11:19 • 6518 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
11:18 • 9438 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
11:00 • 8522 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
10:58 • 5654 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза
10:32 • 5450 просмотра
Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР
09:59 • 7456 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 11632 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
06:58 • 13990 просмотра
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рфVideo
17 июля, 02:01 • 23508 просмотра
Враг нанес пять ударов КАБами по Сумам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
3м/с
46%
749мм
Популярные новости
Google Play удалил самые популярные российские приложения из-за санкций ЕС17 июля, 02:33 • 15427 просмотра
Что празднуют 17 июля в Украине и мире17 июля, 03:00 • 9218 просмотра
Иран обещает уничтожить всю инфраструктуру в регионе в случае удара США17 июля, 03:28 • 19758 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 12920 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 8920 просмотра
публикации
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 7888 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 28678 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 31203 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 39453 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 106508 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Касем Солеймани
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 9378 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей07:59 • 13143 просмотра
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 49401 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 145542 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 182526 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Ту-95
Отопление
Ланцет (барражирующий боеприпас)

МИД Украины требует привлечь к ответственности виновных в крушении MH17

Киев • УНН

 • 1054 просмотра

В 12-ю годовщину крушения рейса MH17 Украина почтила память 298 жертв и подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности. МИД заявил, что справедливость невозможна без наказания агрессора.

МИД Украины требует привлечь к ответственности виновных в крушении MH17

В 12-ю годовщину крушения рейса MH17 Украина почтила память 298 жертв трагедии и подчеркнула, что установление истины, привлечение России к ответственности и наказание всех виновных является необходимым условием для восстановления справедливости. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

МИД подчеркивает, что трагедия MH17 стала одним из первых свидетельств того, что российская агрессия не имеет границ, а ее жертвой может стать каждый. Она вскрыла истинную природу российской агрессии и уже тогда продемонстрировала полное пренебрежение человеческими жизнями и нормами международного права и принципами Устава ООН со стороны России.

"То, что произошло в небе над Донетчиной, не было случайностью или трагической ошибкой. Годами Москва выстраивала многоуровневую систему лжи, пытаясь скрыть следы своего кровавого преступления. Однако беспрецедентное единство международного сообщества разрушило кремлевскую машину пропаганды, доказав: правда сильнее лжи, безнаказанности и государственного террора", – отмечается в комментарии.

МИД напомнил, что ответственность РФ за крушение рейса уже подтверждена решениями международных и национальных судебных инстанций: Окружным судом Гааги, ЕСПЧ и Советом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Украина со своей стороны подтверждает неизменную поддержку Австралии и Нидерландам в связи с попыткой России оспорить решение Совета ИКАО, которым РФ признана виновной в трагедии MH17.

"Никакие процессуальные манипуляции не способны изменить установленные факты или освободить Россию от международно-правовой ответственности за это кровавое преступление. Трагедия MH17 подтверждает, что справедливость невозможна без ответственности, ведь безнаказанность агрессора неизбежно порождает новые преступления и новые человеческие страдания. В 12-ю годовщину этой трагедии мы склоняем головы перед всеми жертвами трагедии рейса MH17 и выражаем глубочайшие соболезнования их родным и близким", – отмечает ведомство.

Украина обязуется и впредь вместе с международными партнерами последовательно работать над обеспечением неотвратимости ответственности государства-агрессора и всех лиц, причастных к преступлениям, совершенным в результате российской вооруженной агрессии против Украины.

Напомним

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал россию ответственной за катастрофу рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении россией Конвенции о международной гражданской авиации.

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 - Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в крушении самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии Россия фактически контролировала территорию так называемой "ДНР".

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Донецкая область
Организация Объединенных Наций
Австралия
Нидерланды
Украина