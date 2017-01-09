Метеорит взорвался над Архангельском
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Ночью над Архангельском (Россия - ред.) взорвался метеорит. Космическое тело сгорело при прохождении плотных слоев атмосферы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Да, действительно, вечером 8 января в Архангельской области в плотных слоях атмосферы сгорел метеорит. К земле он не долетел. Очевидцы видели вспышку в небе", - говорится в сообщении.
Поскольку метеорит не долетел до земли, он не вызвал никаких разрушений.
Региональное управление МЧС не выезжало на место происшествия.
Видео взрыва появилось на YouTube.
Напомним, 6 декабря вечером на территории Хакасии упал метеорит.