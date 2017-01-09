Метеорит вибухнув над Архангельськом

"Так, дійсно, увечері 8 січня в Архангельській області в щільних шарах атмосфери згорів метеорит. До землі він не долетів. Очевидці бачили спалах в небі", - йдеться у повідомленні.

Оскільки метеорит не долетів до землі, він не спричинив жодних руйнувань.

Регіональне управління МНС не виїжджало на місце події.

Відео вибуху з'явилося на YouTube.

Нагадаємо, 6 грудня ввечері на території Хакасії впав метеорит.