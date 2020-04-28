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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 31719 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77533 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101490 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127793 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128549 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

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Мэр столицы назвал ключевое условие для начала ослабления карантина

Мэр столицы назвал ключевое условие для начала ослабления карантина

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Первый этап выхода из карантина в столице начнется при условии, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных на коронавирусную болезнь. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Городская власть подготовила план первого этапа выхода из ограничений в столице. Сразу отмечу - это не снятие ограничений, а их ослабление. Если за неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики заболевания, тогда будем переходить ко второму этапу. Если нет - ко второму этапу не перейдем. При ухудшении ситуации будем возвращаться в карантин", - сказал Кличко.

Он призвал предприятия и организации строго придерживаться регламентов своей работы, а всех киевлян - правил безопасности.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных", - добавил мэр.

Как сообщалось ранее в УНН, Кличко представил план первого этапа выхода из ограничений в Киеве.

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