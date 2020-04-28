Мер столиці назвав ключову умову для початку послаблення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Перший етап виходу з карантину у столиці почнеться за умови, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих на коронавірусну хворобу. Про це під час брифінгу у вівторок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Міська влада підготувала план першого етапу виходу з обмежень в столиці. Одразу зазначу – це не зняття обмежень, а їх послаблення. Якщо за тиждень-два після їх запровадження ми не побачимо стійкої динаміки захворювання, тоді будемо переходити до другого етапу. Якщо ні – до другого етапу не перейдемо. При погіршені ситуації будемо повертатись до карантину", - сказав Кличко.
Він закликав підприємства та організації суворо дотримуватись регламентів своєї роботи, а всіх киян – правил безпеки.
"Перший етап послаблень ми почнемо, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих", - додав міський голова.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кличко представив план першого етапу виходу з обмежень у Києві.