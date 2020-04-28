Кличко представив план першого етапу виходу з обмежень у Києві

"На першому етапі у Києві дозволимо роботу непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв.м. площі. Обов’язкова санітарна обробка приміщень двічі на день", - сказав Кличко.

З його слів, великі ТЦ та магазини на першому етапі не відкриваються.

"Зможуть розпочати роботу перукарні та салони краси, виключно за попереднім записом. Не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно з вимогою санітарної обробки або кварцування робочого місця після кожного клієнта. Кав’ярні, як і ресторани - матимуть можливість працювати на виніс з вимогою санобробки приміщення двічі на день. Також дозволимо роботу тимчасових споруд з забороною споживання їжі та напоїв на місці", - повідомив міський голова.

Він також зазначив, що працюватимуть невеликі виробництва продовольчих товарів та підприємства побутового обслування, ательє, побутові послуги, з дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв.м. та не більше одного клієнта на 10 кв.м.

Буде дозволено роботу адвокатських, нотаріальних бюро, аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв.м.

На всіх установах та підприємствах обов’язкова термометрія співробітників та відвідувачів і обов’язкові правила безпеки.

"Відкриємо для відвідування і столичні парки та сквери, але групами не більше 2 людей або, якщо з дітьми, групами з не більше двох дорослих – двоє дітей. Також зможуть працювати автокінотеатри", - сказав Кличко.

З його слів, на першому етапі послаблень зачиненими залишаються школи та дитсадки, дитячі та спортмайданчики, прибрежні зони відпочинку. Громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі.

Як повідомлялося раніше в УНН, другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно - Шмигаль.