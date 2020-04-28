Кличко представил план первого этапа выхода из ограничений в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве городские власти подготовили план первого этапа выхода из ограничений. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На первом этапе в Киеве позволим работу непродовольственных магазинов общей площадью до 300 квадратных метров с требованием присутствии не более 1 посетителя на 10 кв.м. площади. Обязательная санитарная обработка помещений дважды в день", - сказал Кличко.
По его словам, крупные ТЦ и магазины на первом этапе не открываются.
"Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, исключительно по предварительной записи. Не более 1 клиента на каждую услугу одновременно с требованием санитарной обработки или кварцевание рабочего места после каждого клиента. Кофейни, как и рестораны - будут иметь возможность работать на вынос с требованием санобработки помещения дважды в день. Также позволим работу временных сооружений с запретом потребления пищи и напитков на месте", - сообщил городской голова.
Он также отметил, что будут работать небольшие производства продовольственных товаров и предприятия бытового обслування, ателье, бытовые услуги, с соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 кв.м. и не более одного клиента на 10 кв.м.
Будет разрешена работе адвокатских, нотариальных бюро, аудиторов. Тоже с требованием не более 1 посетителя на 10 кв.м.
На всех учреждениях и предприятиях обязательными будут термометрия сотрудников и посетителей и обязательные правила безопасности.
"Откроем для посещения и столичные парки и скверы, но группами не более 2 человек или, если с детьми, группами с не более двух взрослых - двое детей. Также смогут работать автокинотеатр", - сказал Кличко.
По его словам, на первом этапе послаблений закрытыми остаются школы и детсады, детские и спортплощадки, прибрежные зоны отдыха. Общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме.
Как сообщалось ранее в УНН, второй, третий или четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно - Шмыгаль.