Другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно, якщо кількість захворілих на COVID-19 буде знижуватися. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
“Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто, якщо Уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно. Не треба буде чекати 10 чи 20 днів для запуску чергового етапу. Водночас, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені”, — написав Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що кожному міністерству та відомству доручено сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти, що будуть відкриватися.
“Так, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цієї середи ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи”, — повідомив Шмигаль.
Також він зазначив, що на окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів. Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо.
Нагадаємо, уряд має чіткий план виходу з карантину, який складається з п’яти етапів.