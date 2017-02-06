Менеджер турагентства выиграла 1 млн грн в "Лото-Забаву" благодаря бабушке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." продолжил цикл публикаций о победителях главных призов лотереи "Лото-Забава". На этот раз в "М.С.Л." рассказали, как менеджер турагентства Ксения Основенко из города Желтые Воды Днепропетровской области выиграла 1 млн грн в "Лото-Забаву" благодаря бабушке, сообщает УНН.
Ксения выиграла один миллион гривен во время розыгрыша 865 тиража (6 марта 2016 года) государственной лотереи "Лото - Забава". Сыграть в "Лото - Забава" ее вдохновила бабушка.
"Я играю уже пять лет. А подтолкнула меня к этому моя замечательная бабушка. Она у меня азартный человек, практически с первого тиража стала фанаткой "Лото - Забавы" и меня к этому привлекла. Какое-то время бабушка даже приезжала в студию на эфир. Правда ее сектор не участвовал в "Охоте за деньгами"", - рассказала К.Основенко.
Как отметила победительница, никаких предчувствий накануне выигрыша у нее не было.
"Честно говоря, у меня никаких предчувствий не было, а вот бабушки накануне приснилось, что мы выиграли деньги, представляете? Лично я не сразу поняла, что выиграла миллион и мама долго не могла поверить, что это случилось с нами. А вот бабушка сразу поверила и все время повторяла: "Я же тебе говорила, что мечты сбываются. Теперь я точно знаю"", - подчеркнула К.Основенко.
По ее словам, выигрышу в "Лото-Забава" радовались целым городом.
"Отреагировали очень бурно. В Желтых Водах об этом узнали те, даже кто меня не знает. Конечно, радовались за меня. Среди них были и те, кто пытался меня убедить в том, что это нечестная игра. Но я живой пример того, что это не так", - сказала победительница.
Она также отметила программу "Два дня из жизни миллионера", которую оператор "М.С.Л." дарит победителю главных призов.
"Это было невероятно. В Киев мы отправились вместе с бабушкой, поскольку она имеет прямое отношение к моему выигрышу. Мы находились в прекрасном отеле, катались по городу на лимузине, ели в дорогих ресторанах, были на спа-процедурах в шикарном фитнес клубе. Больше всего меня поразила фотосессия, с нами работали высокопрофессиональные стилисты, визажист, фотограф. Я им очень благодарна - результат просто фантастический! У меня на память осталась фотокнига, и я периодически с удовольствием ее просматриваю", - рассказала девушка.
Выигранные средства победительница планировала потратить на поездку в Италию и подарок бабушке.
"В планах поездка в Италию, возможно покупка авто и обязательно - подарок бабушке, которая привела меня к победе. Благодаря ей я научилась прислушиваться к своей интуиции, верить в себя и в свою удачу. И конечно доверять любимой лотереи", - добавила К.Основенко.