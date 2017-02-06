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Менеджер турагентства виграла 1 млн грн у “Лото-Забаву” завдяки бабусі

Київ • УНН

 • 9808 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Оператор державних лотерей “М.С.Л.” продовжив цикл публікацій про переможців головних призів лотереї “Лото-Забава”. На цей раз в “М.С.Л.” розповіли, як менеджер турагентства Ксенія Основенко з міста Жовті Води Дніпропетровської області виграла 1 млн грн у “Лото-Забаву” завдяки бабусі, повідомляє УНН.

Менеджер турагентства виграла 1 млн грн у “Лото-Забаву” завдяки бабусі

Ксенія виграла один мільйон гривень під час розіграшу 865 тиражу (6 березня 2016 року) державної лотереї “Лото — Забава”. Зіграти в “Лото — Забаву” її надихнула бабуся.

“Я граю вже п’ять років. А підштовхнула мене до цього моя чудова бабуся. Вона у мене азартна людина, практично з першого тиражу стала фанаткою "Лото — Забава“ і мене до цього залучила. Якийсь час бабуся навіть приїздила у студію на ефір. Правда її сектор не брав участі у "Полюванні за грошима“”, — розповіла К.Основенко.

Як зазначила переможниця, жодних передчуттів напередодні виграшу в неї не було.

“Чесно кажучи, у мене ніяких передчуттів не було, а ось бабусі напередодні наснилося, що ми виграли гроші, уявляєте? Особисто я не відразу усвідомила, що виграла мільйон і мама довго не могла повірити, що це сталося з нами. А от бабуся відразу повірила і весь час повторювала: "Я ж тобі казала, що мрії збуваються. Тепер я точно знаю“”, — наголосила К.Основенко.

За її словами, виграшу в “Лото-Забава” раділи цілим містом.

“Відреагували дуже бурхливо. У Жовтих Водах про це дізналися ті, навіть хто мене не знає. Звичайно, раділи за мене. Серед них були і ті, хто намагався мене переконати у тому, що це нечесна гра. Але я живий приклад того, що це не так”, — сказала переможниця.

Вона також відзначила програму “Два дні з життя мільйонера”, яку оператор “М.С.Л.” дарує переможцю головних призів.

“Це було неймовірно. До Києва ми вирушили разом з бабусею, оскільки вона має пряме відношення до мого виграшу. Ми знаходилися у прекрасному готелі, каталися по місту на лімузині, їли в дорогих ресторанах, були на спа — процедурах в шикарному фітнес клубі. Найбільше мене вразила фотосесія, з нами працювали високопрофесійні стилісти, візажист, фотограф. Я їм дуже вдячна — результат просто фантастичний! У мене на пам’ять залишилася фотокнига, і я періодично із задоволенням її переглядаю”, — розповіла дівчина.

Виграні кошти переможниця планувала потратити на поїздку до Італії та подарунок бабусі.

“В планах поїздка до Італії, можливо покупка авто і обов’язково — подарунок бабусі, яка привела мене до перемоги. Завдяки їй я навчилася прислухатися до своєї інтуїції, вірити в себе і в свою удачу. І звичайно довіряти улюбленій лотерей”, — додала К.Основенко.

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