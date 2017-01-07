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Крупный пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове

Крупный пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове

Киев • УНН

 • 12522 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Пожар произошел на мебельном цехе в Чернигове в ночь на субботу, сгорела кровля цеха на площади 1000 кв. м, 4 станки для изготовления мебели и материалы. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Черниговской области, передает УНН.

Сообщение о пожаре цеха по изготовлению мебели, расположенного в производственном помещении по переулку Самоквасова 9-А в г. Чернигове, спасатели получили 6 января в 22:22.

Охранник предприятия заметил огонь внутри здания и позвонил по "101". В связи с поздним обнаружением и сообщением о пожаре, как отмечается, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, площадь пожара составила 1000 кв. м и существовала угроза распространения огня на другие части здания. Поэтому, к месту происшествия по повышенному номеру вызова были привлечены дополнительные силы и средства.

Всего на тушение пожара было задействовано 9 единиц специальной техники и 38 человек личного состава. Спасатели в 23:35 локализовали пожар, а в 5:40 окончательно ликвидировали.

"В результате пожара огнем уничтожена кровля цеха на площади 1000 кв. М., 4 станки для изготовления мебели и материалы (древесностружечная плита)", - говорится в сообщении.

Указано, что причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

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