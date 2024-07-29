«Красные дьяволы» должны решить, реконструировать „Олд Траффорд“ или строить объект с нуля. Пишет УНН с ссылкой на Spiegel и ESPN.

Детали

«Манчестер Юнайтед» хочет построить новый стадион. Джим Рэтклифф, британский предприниматель, владелец химической компании Ineos, который стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», получив 27,7% акций компании с инвестициями в 1,25 миллиарда фунтов, считает проект нового стадиона приоритетом.

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Сейчас решение Манчестер Юнайтед еще не окончательное. Как пишет ESPN со ссылкой на один из своих источников, «красные дьяволы» должны решить до конца 2024 года, то есть в течение нескольких месяцев, продолжать ли проект постройки нового стадиона, или реконструировать проект «Олд Траффорд».

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Который будет стоить около 1 миллиарда фунтов стерлингов. При этом сэр Джим Рэтклифф настаивает на первом предложении, - речь идет об инвестировании более 2 миллиардов в сооружение, которое должно увидеть свет к 2030 году с вместимостью от 90 до 100 тысяч зрителей.

Дополнение

В спортивном плане «Ман Юнайтед» находится в кризисе на протяжении многих лет. В прошлом сезоне традиционный клуб финишировал лишь на восьмом месте, но неожиданно завоевал Кубок Англии обыграв городского соперника, - футбольный клуб «Манчестер Сити».

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