Маломобильную женщину эвакуировали из оккупированной Запорожской области - Лубинец

Украине удалось вернуть домой маломобильную женщину с временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Офис Омбудсмана совместно с партнерами успешно организовал выезд маломобильной женщины с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию", - написал Лубинец в Telegram

По словам Лубинца, украинка проживала на ВОТ Запорожской области. Она не могла выехать самостоятельно из оккупации из-за проблем со здоровьем. Женщина нуждается в специальном уходе и вспомогательных средствах для движения.

На совещании женщина воссоединилась с семьей, добавил Лубинец.

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