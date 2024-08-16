Маломобильную женщину эвакуировали из оккупированной Запорожской области - Лубинец
Киев • УНН
Офис Омбудсмана организовал выезд маломобильной женщины с оккупированной территории Запорожской области. Гражданка, которая нуждалась в специальном уходе, успешно воссоединилась с семьей на подконтрольной Украине территории.
Украине удалось вернуть домой маломобильную женщину с временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"Офис Омбудсмана совместно с партнерами успешно организовал выезд маломобильной женщины с временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию", - написал Лубинец в Telegram
По словам Лубинца, украинка проживала на ВОТ Запорожской области. Она не могла выехать самостоятельно из оккупации из-за проблем со здоровьем. Женщина нуждается в специальном уходе и вспомогательных средствах для движения.
На совещании женщина воссоединилась с семьей, добавил Лубинец.
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