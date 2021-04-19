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Макрон пообещал создать 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах Франции

Макрон пообещал создать 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах Франции

Киев  •  УНН

 • 13978 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен до конца своего президентского мандата создать еще 8 тыс. дополнительных мест в тюрьмах страны, которые считаются одними из самых наполненных в Европе. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в воскресенье вечером, передает УНН.

Цитата

“Мы уже организовали 7 тыс. дополнительных мест, и я выполню обещание создать 15 тыс. (За время своего пятилетнего мандата). Позже мы создадим еще 8 тыс. — на этой неделе правительство представит план действий и определит, где их можно будет создать”, — заявил Макрон. При этом он призвал “не прибегать к типичной французской болезни” и не говорить, что “было сделано недостаточно”, когда в действительности прикладываются “беспрецедентные усилия”.

Детали

Также глава государства пообещал, что выполнит данное им ранее обещание создать дополнительно 10 тыс. рабочих мест в правоохранительных органах. Он отметил, что уже удалось рекрутировать 6,2 тыс. полицейских и жандармов и с этого года появятся еще 2 тыс. новых мест. Макрон добавил, что будет создан полицейский резерв в 30 тыс. сотрудников, резерв жандармерии будет увеличен с 30 до 50 тыс. человек. По его словам, до конца его срока будет завершено обновление 50% полицейской техники и оборудования, также претерпевает изменения униформа.

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“Это означает, что французы будут чаще встречать людей в форме на улицах в 2022 году, чем в 2017 году. Это успокаивает людей и отпугивает преступников”, — считает он.

Дополнение

Согласно последнему отчету Совета Европы о ситуации в тюрьмах стран — участниц организации, в 2020 году на 100 мест в европейских тюрьмах приходилось в среднем около 90 заключенных. По состоянию на 31 января 2020 учреждения 14 пенитенциарных администраций страдали от переполненности, то есть показатель превышал там 100 заключенных на 100 мест. Во главе списка находятся Турция (127 заключенных), Италия (120), Бельгия (117), Кипр (116), Франция (116), Венгрия (113), Румыния (113) и Греция. Франция уже давно находится на первых строчках этого антирейтинга, и в января 2020 года Европейский суд по правам человека обязал власти страны выплатить около 500 тыс. евро 32 заключенным, пожаловать на нечеловеческие условия содержания.

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