Макрон пообіцяв створити 8 тис. додаткових місць у в'язницях Франції

Цитата

“Ми вже організували 7 тис. додаткових місць, і я виконаю обіцянку створити 15 тис. (за час свого п’ятирічного мандата). Пізніше ми створимо ще 8 тис. — на цьому тижні уряд представить план дій і визначить, де їх можна буде створити” , - заявив Макрон. При цьому він закликав “не вдаватися до типової французької хвороби” і не говорити, що “було зроблено недостатньо”, коли в дійсності прикладаються “безпрецедентні зусилля”.

Деталі

Також глава держави пообіцяв, що виконає дану ним раніше обіцянку створити додатково 10 тис. робочих місць в правоохоронних органах. Він зазначив, що вже вдалося рекрутувати 6,2 тис. поліцейських і жандармів і з цього року з’являться ще 2 тис. нових місць. Макрон додав, що буде створений поліцейський резерв в 30 тис. Співробітників, резерв жандармерії буде збільшений з 30 до 50 тис. чоловік. За його словами, до кінця його терміну буде завершено оновлення 50% поліцейської техніки і обладнання, також зазнає змін уніформа.

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“Це означає, що французи будуть частіше зустрічати людей в формі на вулицях у 2022 році, ніж в 2017 році. Це заспокоює людей і відлякує злочинців”, — вважає він.

Доповнення

Відповідно до останнього звіту Ради Європи про ситуацію в тюрмах країн — учасниць організації, в 2020 році на 100 місць в європейських в’язницях доводилося в середньому близько 90 ув’язнених. Станом на 31 січня 2020 року заклади 14 пенітенціарних адміністрацій страждали від переповненості, тобто показник перевищував там 100 ув’язнених на 100 місць. На чолі списку знаходяться Туреччина (127 ув’язнених), Італія (120), Бельгія (117), Кіпр (116), Франція (116), Угорщина (113), Румунія (113) і Греція. Франція вже давно знаходиться на перших рядках цього антирейтингу, і в січні 2020 року Європейський суд з прав людини зобов’язав владу країни виплатити близько 500 тис. євро 32 ув’язненим, просимо на нелюдські умови утримання.