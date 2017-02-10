М.Чавушоглу: Турция подписывает энергетические соглашения, исходя только из собственных интересов

"Турция со многими странами подписывает соглашения для своей энергетической безопасности. Например, "Южный поток" для нас имеет большое значение, но есть страны, испытывающие дискомфорт от этого проекта. Кроме того, продолжается работа по поставке газа из Среднего Востока в Европу через Турцию. Мы прежде всего расцениваем все проекты с точки зрения нашей энергетической безопасности и в этом вопросе в первую очередь есть главными национальные интересы", - сказал он.

Он добавил, что политика Турции по всем вопросам является прозрачной и она не имеет подводных камней.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток".