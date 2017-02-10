М.Чавушоглу: Турция подписывает энергетические соглашения, исходя только из собственных интересов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Турция подписывает соглашения о газопроводах, исходя только из собственных национальных интересов, даже если они кому-то во вред. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал журналистам в ответ на вопрос, передает корреспондент УНН.
"Турция со многими странами подписывает соглашения для своей энергетической безопасности. Например, "Южный поток" для нас имеет большое значение, но есть страны, испытывающие дискомфорт от этого проекта. Кроме того, продолжается работа по поставке газа из Среднего Востока в Европу через Турцию. Мы прежде всего расцениваем все проекты с точки зрения нашей энергетической безопасности и в этом вопросе в первую очередь есть главными национальные интересы", - сказал он.
Он добавил, что политика Турции по всем вопросам является прозрачной и она не имеет подводных камней.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток".