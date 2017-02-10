М.Чавушоглу: Туреччина підписує енергетичні угоди, виходячи лише з власних інтересів

"Туреччина з багатьма країнами підписує угоди для своєї енергетичної безпеки. Наприклад, "Південний потік" для нас має велике значення, але є країни, що відчувають дискомфорт від цього проекту. Крім того, продовжується робота по постачанню газу із Середнього сходу до Європу через Туреччину. Ми перш за все розцінюємо всі проекти з точки зору нашої енергетичної безпеки і в цьому питанні в першу чергу головні національні інтереси", - сказав він.

Він додав, що політика Туреччини з усіх питань є прозора і вона не має підводних каменів.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною щодо газопроводу “Турецький потік”.