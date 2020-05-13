Лотерейный пул нардепов мешает легализации игорного бизнеса - СМИ

Речь идет о законопроекте 2258-д, который ко второму чтению рискует зайти в сессионный зал с содержанием ряда фундаментальных проблем, которые просто сведут “на нет” весь положительный эффект от легализации игорного бизнеса в Украине.

“Мотивация депутатов из лотерейного кружка понятна — они просто отрабатывают коррупционную ренту своих патронов. А вот о чем думают близкие к президенту Зеленского депутаты — непонятно. В случае провала легализации или неполучения ожидаемых результатов все это превратится в груду камней, без стеснения будут бросать в президента как оппозиция, так и любые другие недруги. Тем более, что президент взял этот вопрос под личный контроль”, — говорится в статье.

Авторы считают, что в сегодняшней ситуации привела наличие влиятельного лотерейного пула и исключительно теоретическое понимание урегулирования сферы азартных игр в нардепов. Все это свожу профессиональную дискуссию к обсуждению “хотелок”.

“Самая большая проблема заключается в том, что работа над профильным законом ведется без урегулирования налогового аспекта организации азартных игр. Такой подход чреват тем, что оператором азартных игр для ведения бизнеса по-белому необходимо будет платить в виде налогов 50-60% от прибыли. В такой ситуации легализация останется только на бумаге, как и долгожданные поступления в казну”, — говорится в статье.

Указывается, что этот вопрос следует решить быстро, а настройки системы онлайн-мониторинга для отслеживания валового игрового дохода (GGR) требует значительного времени и обучение специалистов, логичным было бы оставить высокие лицензионные платежи, но убрать налог на GGR. Напомним, что за одну лицензию на 5 лет операторам азартных игр в Украине придется выложить (ред. — учитывайте колебания курса): казино — от 5,8 миллиона долларов до 20 миллионов долларов, в зависимости от количества номеров в отеле букмекерам — более 21 миллионов долларов; распространителям лотерей — 14,7 миллиона долларов; игорным залам — 145 тісяч долларов; онлайн-казино — 2,4 миллиона долларов.

При этом налог на GGR законодатели планируют установить в диапазоне 18-25%. Хотя в то же время существует законопроект 2713-3, который отменяет налог на валовой игровой доход.

В целом, мировой опыт предполагает выбор между двумя опциями — или большой лицензионный сбор, или налог на GGR. Точнее при налоге на GGR — лицензионный сбор может взиматься, но его размер тогда устанавливается на очень низком уровне.

Так, в Великобритании единовременный сбор за подачу заявки на лицензию на азартные игры составляет 5730 евро, а лицензия на персонал/руководство — около 330 фунтов стерлингов. Директор игорного заведения также обязан платить ежегодный взнос, чтобы гарантировать, что его действующая лицензия продолжает действовать. Ежегодный лицензионный сбор зависит от валового оборота компании. Также азартные игры в Англии облагаются двумя налогами: 15% налог на общий игровой доход, и 18% налог на прибыль.

В Нидерландах налогообложение деятельности по организации и ведению азартных игр также достаточно велико. Операторы казино должны платить 29% налога с валового дохода от игр. Кроме того, они также должны внести 1,5% вклада в развитие игорной ассоциации и 0,25% в фонд борьбы с наркоманией.

Во Франции правила расчета налоговых ставок следующие: налог с оборота от азартных игр составляет 8,5%, дополнительно уплачивается налог на прибыль по стандартной ставке 28%. Также все казино платят определенные фиксированные сборы. Так, в бюджеты муниципалитетов ежедневно поступает 12 евро от каждой первой рулетки, открывшейся и 6 евро от открытия следующих рулеток.

В большинстве стран, где азартные игры легализованы, власть прекрасно понимает, что игорный бизнес приносит в бюджет достаточно доходов, а для этого необходимо создавать адекватную налоговую базу.

“Для введения налога на GGR необходима оптимальная система мониторинга. Ее не нужно перегружать, как это делают наши парламентарии, которые стремятся запихнуть в мониторинг все, что можно и нельзя. Такой поход опять же свидетельствует о очень поверхностных и чисто теоретических знаниях авторов таких идей. Ведь для начисления GGR важным является контроль входа и выхода средств. Например, если в квартал завели 2 миллиона гривен, а выигрышей отдали на 1,8 миллиона гривен, то с 200 тысяч и будет рассчитываться GGR. Все предельно просто. Также информацию в системе онлайн-мониторинга лучше передавать в не самом персонализированном виде и пакетом, а не в режиме реального времени и со всеми данными об игроке, ведь в противном случае любой сбой приводит к остановке работы оператора или к непреднамеренному нарушению закона. Но пока такую простую и эффективную систему не предложат, лучше использовать высокую ставку лицензии и не начислять GGR”, — поясняется в статье, добавляя, что в случае, если игорный бизнес давить еще в зародыше, то бюджет ничего не получит. Поэтому необходимо формировать адекватную налоговую политику.

Во многих странах распределение налоговых поступлений от игорного бизнеса идет по специальным бюджетным статьям. В Дании 65% идет непосредственно в министерство культуры и направляется на развитие спорта и культурной жизни. В Финляндии прибыль от лотерей и казино направляется через министерство образования на финансирование развития национальной культуры, а доходы государства от пари на скачках — на стимулирование развития национального коневодства и проведения соревнований по конному спорту.