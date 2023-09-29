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Лондон наложил санкции на цик рф и российских чиновников за псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Лондон наложил санкции на цик рф и российских чиновников за псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Киев • УНН

 • 143937 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Великобритания ввела санкции в отношении российских чиновников - участников псевдовыборов на оккупированных территориях Украины, сообщили в МИД страны в пятницу, пишет УНН.

Цитата

"Внесены под санкции: российские чиновники, вовлеченные в недавние фиктивные "выборы" на суверенной территории Украины. Мы не потерпим таких действий. Путинский режим пытается легитимизировать нелегитимное. Это не удастся", - говорится в сообщении МИД Великобритании в соцсети X.

Детали

Великобритания ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним псевдовыборам в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины, а также в незаконно аннексированном Крыму. Санкции также распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним псевдореферендумам, организованным с целью легитимизации попытки аннексии территории Украины.

Как сообщается, среди тех, кто внесен в список, есть организация и высокопоставленные чиновники:

  • центральная избирательная комиссия (цик) россии, правительственный орган, который организовал фиктивные выборы в этом месяце и прошлогодние фиктивные референдумы в незаконно временно контролируемых частях Украины.
  • наталья бударина, секретарь цик рф, один из высокопоставленных чиновников центральной избирательной комиссии рф.
  • андрей алексеенко, глава так называемой "Херсонской региональной администрации".
  • марина захарова, председатель так называемой избирательной комиссии в Херсоне.

Дополнение

В ведомстве отметили, что британские санкции работают – "подрывают финансовую базу россии и снижают ее способность финансировать незаконную войну", и перечислили:

  • Великобритания ввела санкции в отношении более 1800 физических и юридических лиц.
  • Сюда входят 29 банков, на долю которых приходится 90% банковского сектора россии.
  • Сюда входят более 100 олигархов, чей совокупный собственный капитал составляет около 145 миллиардов фунтов стерлингов.
  • Двусторонняя торговля Великобритании и россии на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов находится под полными или частичными санкциями.
  • 60% валютных резервов путина из "военного сундука" были обездвижены.
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