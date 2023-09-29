Лондон наклав санкції на цвк рф і російських чиновників за псевдовибори на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Велика Британія ввела санкції щодо російських чиновників - учасників псевдовиборів на окупованих територіях України, повідомили у МЗС країни у п'ятницю, пише УНН.
Цитата
"Внесено під санкції: російські чиновники, залучені у нещодавні фіктивні "вибори" на суверенній території України. Ми не потерпимо таких дій. Путінський режим намагається легітимізувати нелегітимне. Це не вдасться", - ідеться у повідомленні МЗС Британії у соцмережі X.
Деталі
Велика Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх псевдовиборів в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях України, а також у незаконно анексованому Криму. Санкції також поширюються на чиновників, причетних до минулорічних псевдореферендумів, організованих з метою легітимізації спроби анексії території України.
Як повідомляється, серед тих, хто внесений до списку, є організація та високопосадовці:
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- центральна виборча комісія (цвк) росії, урядовий орган, який організував фіктивні вибори цього місяця та минулорічні фіктивні референдуми у незаконно тимчасово контрольованих частинах України.
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- наталія бударіна, секретар цвк рф, один із високопосадовців центральної виборчої комісії рф.
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- андрій алексеєнко, голова так званої "Херсонської регіональної адміністрації".
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- марина захарова, голова так званої виборчої комісії у Херсоні.
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Доповнення
У відомстві зауважили, що британські санкції працюють – "підривають фінансову базу росії та знижують її здатність фінансувати незаконну війну", і перечислили:
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- Велика Британія ввела санкції щодо понад 1800 фізичних та юридичних осіб.
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- Сюди входять 29 банків, частку яких припадає 90% банківського сектора росії.
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- Сюди входять понад 100 олігархів, чий сукупний власний капітал складає близько 145 мільярдів фунтів стерлінгів.
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- Двостороння торгівля Великої Британії та росії на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів перебуває під повними чи частковими санкціями.
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- 60% валютних резервів путіна з "воєнної скрині" були знерухомлені.
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