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Лондон наклав санкції на цвк рф і російських чиновників за псевдовибори на окупованих територіях України

Лондон наклав санкції на цвк рф і російських чиновників за псевдовибори на окупованих територіях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Велика Британія ввела санкції щодо російських чиновників - учасників псевдовиборів на окупованих територіях України, повідомили у МЗС країни у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Внесено під санкції: російські чиновники, залучені у нещодавні фіктивні "вибори" на суверенній території України. Ми не потерпимо таких дій. Путінський режим намагається легітимізувати нелегітимне. Це не вдасться", - ідеться у повідомленні МЗС Британії у соцмережі X.

Деталі

Велика Британія запровадила санкції проти російських чиновників, причетних до нещодавніх псевдовиборів в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях України, а також у незаконно анексованому Криму. Санкції також поширюються на чиновників, причетних до минулорічних псевдореферендумів, організованих з метою легітимізації спроби анексії території України.

Як повідомляється, серед тих, хто внесений до списку, є організація та високопосадовці:

  • центральна виборча комісія (цвк) росії, урядовий орган, який організував фіктивні вибори цього місяця та минулорічні фіктивні референдуми у незаконно тимчасово контрольованих частинах України.
  • наталія бударіна, секретар цвк рф, один із високопосадовців центральної виборчої комісії рф.
  • андрій алексеєнко, голова так званої "Херсонської регіональної адміністрації".
  • марина захарова, голова так званої виборчої комісії у Херсоні.

Доповнення

У відомстві зауважили, що британські санкції працюють – "підривають фінансову базу росії та знижують її здатність фінансувати незаконну війну", і перечислили:

  • Велика Британія ввела санкції щодо понад 1800 фізичних та юридичних осіб.
  • Сюди входять 29 банків, частку яких припадає 90% банківського сектора росії.
  • Сюди входять понад 100 олігархів, чий сукупний власний капітал складає близько 145 мільярдів фунтів стерлінгів.
  • Двостороння торгівля Великої Британії та росії на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів перебуває під повними чи частковими санкціями.
  • 60% валютних резервів путіна з "воєнної скрині" були знерухомлені.
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