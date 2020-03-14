Литва вводит режим национального карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Режим национального карантина вводится в Литве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщил журналистам премьер-министр республики Саулюс Сквернялис, передает УНН.
“С полуночи понедельника на 15 суток правительство постановило ввести в стране национальный карантин”, — сказал он. После этого периода Кабмин, по словам премьера, примет в соответствии с ситуацией решения об отмене или продлении этого мероприятия.
При режиме национального карантина применяются жесткие административные меры в отношении тех, кто игнорирует требования санитарной безопасности. Для контроля разрешается использовать полицию. Те, кто в результате безответственного игнорирования карантинных мероприятий заразит других, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Частично ограничивается движение междугороднего транспорта. Отменяются все массовые мероприятия и плановые операции в больницах. Работодателям рекомендовано максимально использовать дистанционный метод работы.
По состоянию на субботу в Литве установлено восемь случаев заражения коронавирусом. Все они диагностированы у лиц, которые недавно были за границей.
Напомним, в Украине, по состоянию на 14 марта в Черновецкой области зафиксировано два подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.