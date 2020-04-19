Летняя температура неэффективна в борьбе с COVID-19 - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Коронавирус может выжить при высоких температурах, считают французские ученые, поставив под сомнение идею, что летом распространение COVID-19 пойдет на спад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Исследователи Университета "Экс Марсель" во Франции во главе с учеными Реми Шарелем и Борисом Пасторино обнаружили, что вирус смог выжить при температуре 60 градусов тепла по Цельсию. Эту температуру ученые обычно используют для дезинфекции их лабораторий.
По сообщению The Jerusalem Post, исследователи смогли убить вирус, держа его в течение 15 минут при температуре 92 градуса тепла по Цельсию. Теперь это исследование должно стать предметом анализа учеными из других институтов.
Исследователи считают, что низкая температура может быть достаточной, чтобы убить образцы вируса в малом количестве, впрочем высокая температура необходима, чтобы убить вирус в большом количестве. В выводах исследования также говорится, что химические дезинфицирующие средства являются более действенными.
Похожие результаты показывали и предыдущие исследования ученых, - сообщило американское издание The Hill.
Национальные академии наук США в апреле сообщили Белый дом, что результаты их предыдущих исследований, которые указывали на связь между температурой и распространением вируса, являются ошибочными.
"Есть определенные доказательства того, что может распространяться менее эффективно в средах с высокой температурой и влажностью, впрочем учитывая недостаток иммунитета на глобальном уровне, это уменьшение в распространении вируса может не привести к существенному уменьшению в распространении вируса", если не принимать усилий как социальная дистанция - сообщали исследователи в США.
Напомним, количество смертей из-за COVID-19 в мире превысило 162 000.