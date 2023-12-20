Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией

Глава Китая Си Цзиньпин сегодня встретился в Пекине с премьер-министром рф михаилом мишустиным. Он отметил тесную коммуникацию между странами и подчеркнул необходимость усиливать связи с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД КНР.

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Си Цзиньпин отметил, что в этом году он дважды встречался с президентом россии. Также он отметил тесную коммуникацию законодательных органов и политических партий стран.

За 11 месяцев этого года двусторонняя китайско-российская торговля досрочно достигла годового показателя объема торговли в 200 миллиардов долларов США, совместно установленного президентом путиным и мной, что свидетельствует о сильной устойчивости и широких перспективах взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами - заявил лидер Китая.

По его словам, поддержка и развитие китайско-российских отношений - это стратегический выбор, сделанный обеими сторонами на основе фундаментальных интересов двух народов.

"Китай готов сотрудничать с россией.... постоянно усиливать положительный эффект от политических отношений высокого уровня двух стран и продолжать идти бок о бок в процессе всестороннего продвижения экономического и социального развития каждой страны", - добавил Си Цзиньпин.

Си подчеркнул необходимость углублять взаимодействие стран в области экономики и торговли, энергетики, коммуникаций и других сферах.

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