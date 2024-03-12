Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф

Бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что взяли под полный контроль поселок Теткино, что в курсской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Легиона.

Детали

Смт. Тёткино, Курской области полностью под контролем русских освободительных сил - говорится в сообщении.

В Легионе добавляют, что военные рф активно отступают из поселка, покидая собственные позиции и тяжелую технику.

Доповнение

Между тем федеральная служба безопасности россии отчиталась о сотне уничтоженных бойцов на границе с рф, ликвидированных танках и опорных пунктах врага.

Спецслужба продолжает убеждать россиян, что бойцы Легиона и РДК якобы не вошли в приграничные населенные пункты россии.

Кроме того, в минобороны рф заявили, что диверсанты пытались проникнуть в белгородскую область, но "нарушений государственной границы не допущено", а противник "понес существенные потери".

В минобороны также подтвердили попытку прорыва госграницы в районе теткино курской области. В то же время пропагандисты утверждают, что "диверсанты были откинуты".

Напомним

В легионе "Свобода россии" сегодня утром заявили, что перешли границу с рф. Похожие видео разместили в своих Telegram-каналах РДК и "Сибирский батальон".

Впоследствии в ГУР заявили, что легион "Свобода россии", РДК и "Сибирский батальон" действуют как "самостоятельные структуры и организации" на территории РФ и, вероятно, речь идет о совместной операции этих подразделений.