Латвия запретила въезд в страну еще 10 гражданам рф

Цитата

“Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенного сегодня российским судом”, – говорится в заявлении Twitter.

I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.



I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 17, 2023

Детали

Министр добавляет, что принял решение наложить запрет на въезд в страну в отношении 10 российских лиц, связанных с вынесением приговора.

“Я призываю ЕС также ввести санкции”, – добавляет он.

Дополнение

В россии оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.