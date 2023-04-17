Латвия запретила въезд в страну еще 10 гражданам рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Латвия запретила въезд страну еще 10 россиянам после того, как московский суд вынес приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.
Цитата
“Я осуждаю несправедливый и суровый приговор в отношении российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенного сегодня российским судом”, – говорится в заявлении Twitter.
I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.
I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well
Детали
Министр добавляет, что принял решение наложить запрет на въезд в страну в отношении 10 российских лиц, связанных с вынесением приговора.
“Я призываю ЕС также ввести санкции”, – добавляет он.
Дополнение
В россии оппозиционного активиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения по обвинениям в критике войны в Украине.