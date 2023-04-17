Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 громадянам росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Латвія заборонила в'їзд в країну ще 10 росіянам після того, як московський суд виніс вирок опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі. Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, передає УНН.
Цитата
“Я засуджую несправедливий і суворий вирок щодо російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи, ухвалений сьогодні російським судом”, – йдеться в заяві Twitter.
Засуджую несправедливий і суворий вирок проти видатного російського опозиційного політика @vkaramurza, винесеного сьогодні російським судом.
Я вирішив ввести заборону на в'їзд для 10 російських осіб, які є співучасниками цієї фіктивної справи. Закликаю ЄС також ввести санкції
Деталі
Міністр додає, що ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд у країну щодо 10 російських осіб, пов'язаних із винесенням вироку.
“Я закликаю ЄС також ввести санкції”, – додає він.
Доповнення
У росії опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями в критиці війни в Україні.