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Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 громадянам росії

Латвія заборонила в'їзд до країни ще 10 громадянам росії

Київ • УНН

 • 730871 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Латвія заборонила в'їзд в країну ще 10 росіянам після того, як московський суд виніс вирок опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі. Про це у своєму Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, передає УНН.

Цитата

“Я засуджую несправедливий і суворий вирок щодо російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи, ухвалений сьогодні російським судом”, – йдеться в заяві Twitter.

Засуджую несправедливий і суворий вирок проти видатного російського опозиційного політика @vkaramurza, винесеного сьогодні російським судом.

Я вирішив ввести заборону на в'їзд для 10 російських осіб, які є співучасниками цієї фіктивної справи. Закликаю ЄС також ввести санкції

— Едгарс Рінкевичс (@edgarsrinkevics) 17 квітня 2023

Деталі

Міністр додає, що ухвалив рішення накласти заборону на в'їзд у країну щодо 10 російських осіб, пов'язаних із винесенням вироку.

“Я закликаю ЄС також ввести санкції”, – додає він.

Доповнення

У росії опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзу засудили до 25 років ув'язнення за звинуваченнями в критиці війни в Україні.

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