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Латвия для поддержки Украины планирует запретить импорт ряда товаров из России и Беларуси

Киев • УНН

 • 222 просмотра

МИД Латвии подготовил законопроект о запрете импорта отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Запрет будет касаться книг, одежды и других товаров, которые не подпадают под санкции ЕС.

Латвия для поддержки Украины планирует запретить импорт ряда товаров из России и Беларуси

Министерство иностранных дел Латвии подготовило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают запрет на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, сейчас законопроект находится на этапе согласования. Ожидается, что правительство рассмотрит его на следующей неделе, а Сейм – на внеочередном заседании 23 июля.

Документ предусматривает запрет на ввоз в Латвию отдельных промышленных товаров как непосредственно из России и Беларуси, так и через третьи страны, если они имеют российское или белорусское происхождение. В то же время транзит таких товаров через территорию Латвии в другие страны Европейского Союза ограничивать не планируют.

Какие товары могут попасть под запрет

Перечень товаров не будет закреплен в законе – его планируют определить отдельными правилами Кабинета министров по кодам Комбинированной номенклатуры. Законопроект будет касаться продукции, которая до сих пор не подпадала под санкции ЕС, таможенные ограничения или другие торговые меры.

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Среди первых групп товаров, на которые может распространиться запрет, называют книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. По данным пояснительной записки, в 2025 году импорт этих товаров из России и Беларуси составил 12,5 млн евро, что равно 6,5% соответствующего импорта и 0,05% общего объема импорта Латвии.

Авторы законопроекта отмечают, что его целью является уменьшение экономических связей с Россией и Беларусью, сокращение их экспортных доходов, а также снижение рисков для национальной безопасности Латвии. После вступления в силу Кабинет министров ежегодно будет оценивать влияние запрета и при необходимости принимать решение о его продлении.

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