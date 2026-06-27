В Латвии планируют продлить усиленную охрану границы с беларусью до конца года
Киев • УНН
МВД Латвии предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы с беларусью до 31 декабря из-за миграционного давления и гибридных угроз. В этом году уже предотвратили 6362 попытки незаконного пересечения границы.
Министерство внутренних дел Латвии предложит правительству продлить действие усиленного режима охраны государственной границы в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском и Резекненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Детали
Как отмечает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, прежде всего из-за попыток незаконного пересечения государственной границы. Наибольшее миграционное давление по-прежнему приходится на латвийско-белорусскую границу.
Также отмечается, что сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. В-третьих, существует необходимость обеспечить постоянную готовность соответствующих служб, подчеркивают в МВД.
Чтобы не допустить проникновения в страну в неустановленных местах и предотвратить попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить действие усиленного режима ее охраны, считают в министерстве. Сейчас этот режим действует до 30 июня
Как сообщалось, в этом году уже предотвращены 6362 попытки незаконного пересечения государственной границы.
В прошлом году Государственная пограничная охрана Латвии пресекла 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
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