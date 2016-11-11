Л.Теодорчика признали лучшим игроком месяца бельгийской Про-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Арендованный нападающий киевского "Динамо" Лукаш Теодорочик, который сейчас выступает за "Андерлехт", признан лучшим игроком месяца чемпионата, передает УНН со ссылкой на Twitter бельгийской команды.
"Л.Теордочик лучший игрок октября", - говорится в сообщении.
Напомним, нападающий Л.Теодорчик возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Бельгии.
Как сообщал УНН, ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Андерлехт" (Бельгия) заключили договор аренды польского нападающего киевского клуба Л.Теодорчика.