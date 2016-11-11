Л.Теодорчика визнано найкращим гравцем місяця бельгійської Про-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Орендований нападник київського “Динамо” Лукаш Теодорочик, який наразі виступає за “Андерлехт”, визнано найкращим гравцем місяця чемпіонату Бельгії, передає УНН з посиланням на Twitter бельгійської команди.
"Л.Теордочик найкращий гравець жовтня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нападник Л.Теодорчик очолив бомбардирську гонку чемпіонату Бельгії.
Як повідомляв УНН, ФК "Динамо" (Київ) та ФК "Андерлехт" (Бельгія) заключили договір оренди польського нападника київського клубу Лукаша Теодорчика.