Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2250 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,64 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,59 грн, а продать за 41,00 в банках. Евро можно купить за 45,15 грн, а продать за 44,50 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,50 грн, а евро - по 45,00-45,20 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,22-41,25 грн/долл. для доллара и 44,96-44,98 грн/евро для евро.

Напомним,

Со специального счета, открытого Национальным банком Украины, перечислили 36 млрд гривен на нужды обороны.