Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2250 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек. Приведены курсы валют в банках, обменниках и на межбанке.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2250 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,22 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,64 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Напомним,
Со специального счета, открытого Национальным банком Украины, перечислили 36 млрд гривен на нужды обороны.