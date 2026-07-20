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Курс валют на 20 июля: доллар подорожал, евро подешевело

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июля на уровне 44,6676 грн/дол., ослабив её на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 51,0595 грн/евро, что укрепило гривну на 11 копеек.

Курс валют на 20 июля: доллар подорожал, евро подешевело

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,6676 грн/долл., ослабив гривну за день на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 20 июля на уровне 51,0595 грн/евро, укрепив гривну за день на 11 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,44 грн при покупке и 44,92 грн при продаже, евро - 50,87 грн и 51,53 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,60 грн при покупке и 44,72 грн при продаже, евро - по 51,20 грн и 51,40 грн соответственно.

      Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд07.07.26, 16:51 • 53234 просмотра

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины