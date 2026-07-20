Курс валют на 20 июля: доллар подорожал, евро подешевело
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 июля на уровне 44,6676 грн/дол., ослабив её на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 51,0595 грн/евро, что укрепило гривну на 11 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,6676 грн/долл., ослабив гривну за день на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 20 июля на уровне 51,0595 грн/евро, укрепив гривну за день на 11 копеек.
Согласно данным на профильных сайтах на утро понедельника:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,44 грн при покупке и 44,92 грн при продаже, евро - 50,87 грн и 51,53 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,60 грн при покупке и 44,72 грн при продаже, евро - по 51,20 грн и 51,40 грн соответственно.
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