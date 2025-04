Кулеба встретился с Генсеком НАТО, чтобы обсудить поставки оружия в Украину

Цитата

“Встреча с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Сегодня я приехал сюда, чтобы обсудить три важнейшие вещи: оружие, оружие и оружие. Неотложные нужды Украины, стабильные поставки и долгосрочные решения, которые помогут Украине победить”, - подчеркнул Кулеба.

Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Добавим

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО полны решимости продолжать поставки вооружения в Украину.