Кулеба зустрівся із Генсеком НАТО, щоб обговорити постачання зброї в Україну

Цитата

“Зустріч з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Сьогодні я приїхав сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю. Невідкладні потреби України, стабільні постачання та довгострокові рішення, які допоможуть Україні перемогти”, – наголосив Кулеба.

Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022

Додамо

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО сповнені рішучості продовжувати постачання озброєння в Україну.