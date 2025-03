Кулеба призвал ОБСЕ серьезно отнестись к похищению украинских детей россиянами

Цитата

“Во время нашей встречи с Маттео Мекаччи мы подробно обсудили преступления россии и необходимость ответственности. Я призвал БДИПЧ обратить серьезное и особое внимание на похищение россией украинских детей, что является одним из самых циничных преступлений геноцидной войны россии против Украины”, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок военную помощь нашей стране и ужесточение санкций против страны-агрессора.

Бюро из демократических институтов и прав человека является главным учреждением Организации по безопасности и сотрудничества в Европе, которая занимается “человеческим измерением” безопасности. Бюро, которое первоначально называлось “Офис из свободных выборов”, было создано в 1990 году в соответствии с Парижской хартией и создано в 1991 году.