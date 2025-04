Кулеба закликав ОБСЄ серйозно віднестися до викрадення українських дітей росіянами

Цитата

“Під час нашої зустрічі з Маттео Мекаччі ми детально обговорили злочини росії та необхідність відповідальності. Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни росії проти України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок військову допомогу нашій країні та посилення санкцій проти країни-агресора.

At our meeting with @MatteoMecacci we discussed in detail Russia’s crimes and the need for accountability. I called on ODIHR to pay a serious and special attention to Russia’s abduction of Ukrainian children, one of the most cynical crimes of Russia’s genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/uwx8Sx8JxD

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022

Довідка

Бюро з демократичних інститутів і прав людини є головною установою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка займається “людським виміром” безпеки. Бюро, яке спочатку називалося “Офіс з вільних виборів”, було створено в 1990 році відповідно до Паризької хартії та створено в 1991 році.