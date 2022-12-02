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Кулеба закликав ОБСЄ серйозно віднестися до викрадення українських дітей росіянами

Кулеба закликав ОБСЄ серйозно віднестися до викрадення українських дітей росіянами

Київ • УНН

 • 869673 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Маттео Мекаччі закликав звернути особливу увагу на викрадення українських дітей росіянами.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Під час нашої зустрічі з Маттео Мекаччі ми детально обговорили злочини росії та необхідність відповідальності. Я закликав БДІПЛ звернути серйозну й особливу увагу на викрадення росією українських дітей, що є одним із найцинічніших злочинів геноцидної війни росії проти України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок військову допомогу нашій країні та посилення санкцій проти країни-агресора.

At our meeting with @MatteoMecacci we discussed in detail Russia’s crimes and the need for accountability. I called on ODIHR to pay a serious and special attention to Russia’s abduction of Ukrainian children, one of the most cynical crimes of Russia’s genocidal war on Ukraine. pic.twitter.com/uwx8Sx8JxD

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2022

Довідка

Бюро з демократичних інститутів і прав людини є головною установою Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка займається “людським виміром” безпеки. Бюро, яке спочатку називалося “Офіс з вільних виборів”, було створено в 1990 році відповідно до Паризької хартії та створено в 1991 році.

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