Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовую помощь Украине

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 93913 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115686 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107417 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113963 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121426 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140542 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190023 просмотра

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5 марта, 13:05 • 116775 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовую помощь Украине

Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовую помощь Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Стороны обсудили программу реформ в стране, макрофинансовую помощь и запуск Высшего антикоррупционного суда, передаёт УНН со ссылкой на Twitter вице-президента.

“Приветствовал нового вице-премьера Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе. Обсудили программу реформ, 4-ю программу макрофинансовой помощи ЕС и поздравили с успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. ЕС готов оказать дальнейшую поддержку Украине”, — написал Домбровскис.

Напомним, ранее Кулеба в штаб-квартире НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.

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