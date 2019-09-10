Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовую помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба встретился с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе. Стороны обсудили программу реформ в стране, макрофинансовую помощь и запуск Высшего антикоррупционного суда, передаёт УНН со ссылкой на Twitter вице-президента.
“Приветствовал нового вице-премьера Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе. Обсудили программу реформ, 4-ю программу макрофинансовой помощи ЕС и поздравили с успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. ЕС готов оказать дальнейшую поддержку Украине”, — написал Домбровскис.
Напомним, ранее Кулеба в штаб-квартире НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.