Кулеба обсудил с вице-президентом ЕК макрофинансовую помощь Украине

“Приветствовал нового вице-премьера Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе. Обсудили программу реформ, 4-ю программу макрофинансовой помощи ЕС и поздравили с успешным запуском Высшего антикоррупционного суда. ЕС готов оказать дальнейшую поддержку Украине”, — написал Домбровскис.

Напомним, ранее Кулеба в штаб-квартире НАТО поднял вопрос об активизации совместной рабочей группы относительно военной реформы.