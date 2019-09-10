Кулеба обговорив з віцепрезидентом ЄК макрофінансову допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба зустрівся з віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом в Брюсселі. Сторони обговорили програму реформ в країні, макрофінансову допомогу і запуск Вищого антикорупційного суду, передає УНН з посиланням на Twitter віцепрезидента.
"Вітав нового віцепрем'єра України Дмитра Кулебу в Брюсселі. Обговорили програму реформ, 4-тц програму макрофінансової допомоги ЄС і привітали з успішним запуском Вищого антикорупційного суду. ЄС готовий надати подальшу підтримку Україні", - написав Домбровскіс.
Нагадаємо, раніше Кулеба в штаб-квартирі НАТО підняв питання про активізацію спільної робочої групи щодо військової реформи.