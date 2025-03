Кулеба обсудил с Блинкеном предстоящие шаги для усиления давления на РФ

Детали

Кулеба отметил, что санкции против России будут усиливать до тех пор, пока РФ не прекратит войну против Украины.

Цитата

"Мы интенсивно координируем дальнейшие важные шаги по усилению давления на Россию. Пока Путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну с Украиной, давление будет усиливаться. Благодарен США за поддержку Украины", - написал он.

Напомним

Another call with@SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. For standing by Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022