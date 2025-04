Кулеба обговорив з Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на РФ

Деталі

Кулеба зазначив, що санкції проти Росії посилюватимуть доти, доки РФ не припинить війну проти України.

Цитата

"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав він.

Нагадаємо

Another call with @SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. for standing by Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022