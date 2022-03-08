Кулеба обговорив з Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном майбутні кроки для посилення тиску на Росію. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
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Кулеба зазначив, що санкції проти Росії посилюватимуть доти, доки РФ не припинить війну проти України.
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"Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Поки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", – написав він.
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Another call with @SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. for standing by Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022