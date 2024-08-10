Кто с появлением нового штамма FLiRT болеет ковидом больше всего - ответ специалиста

Статистика показывает рост заболеваемости COVID-19 в Украине за последние недели, на фоне появления нового штамма коронавируса FLiRT. Основные причины: особенности нового штамма, жара и скопление людей в помещениях с кондиционерами, наибольшая концентрация среди заболевших - люди трудоспособного возраста, и пожилые люди. Об этом в эфире телемарафона на днях рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада, пишет УНН.

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"Новый штамм коронавируса - это подвид известного вируса ковида Омикрон. Он, возможно, немножко контагиознее, заразнее, скажем так, но клиническая картина, наблюдаемая в результате заболевания им, даже несколько мягче, чем в прошлые годы от обычного штамма ковид", - сказал Росада.

"Статистика говорит, что темпы за последние недели выросли. И здесь есть особенности самого штамма. Но также нужно учесть, что сработала высокая температура. Поскольку большое количество людей находилось в закрытых помещениях, где работали кондиционеры, обмена воздуха не происходило, и эта скученность людей в закрытых помещениях также привела к росту уровня заболеваемости ковидом", - отметил глава Центра общественного здоровья.

По его данным меньше всех поражена детская группа - с 5-ти до 17 лет. "То есть дети, которые находятся сейчас на каникулах", - отметил он.

"А наибольшая концентрация среди заболевших - это именно люди трудоспособного возраста - 30-60 лет. Ну, и соответственно пожилые люди", - сообщил Росада.

Симптомы, признаки заболевания, по его словам, все те же, что и при любом остром респираторном заболевании: температура, слабость, кашель.

"Наиболее уязвимая группа для него - пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. И, бесспорно, больший риск заболеть имеют люди, которые не привиты ранее от ковида", - указал специалист.

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