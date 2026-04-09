Кремль распространяет фейки о ядерном оружии ЕС для раскола отношений с США - ISW

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 15928 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Эксклюзив
8 апреля, 12:51 • 38144 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 28029 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 31382 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 24225 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Эксклюзив
8 апреля, 06:52 • 28308 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 36021 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27 • 46134 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30 • 37397 просмотра
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48 • 35880 просмотра
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Сийярто обещал лаврову документы о вступлении Украины в ЕС - СМИ опубликовали новые "сливы" аудиопереговоров8 апреля, 17:30 • 3908 просмотра
Украину избрали в три ключевых органа ЭКОСОС в ООН8 апреля, 18:02 • 7858 просмотра
Трамп, вероятно, обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО - Белый дом8 апреля, 18:32 • 3532 просмотра
Нарушены три из десяти пунктов еще до начала мирных переговоров – спикер парламента Ирана сделал резкое заявление8 апреля, 19:54 • 4480 просмотра
Трамп планирует вывод войск США из стран НАТО из-за отсутствия поддержки по вопросу Ирана - WSJ23:57 • 8402 просмотра
публикации
Как отключить безопасный режим на телефоне: инструкция для Android и iPhonePhoto8 апреля, 16:36 • 17084 просмотра
ЕС внедряет новую систему пересечения границы — что изменится для украинцев и что нужно знать8 апреля, 14:21 • 26894 просмотра
Клиника Odrex теряет пациентов из-за публичных скандалов: активисты StopOdrex публикуют новые шокирующие отзывы8 апреля, 10:58 • 32980 просмотра
Попытка обложить налогом аренду самолетов за границей бьет по авиаотрасли и репутации Украины на международной арене8 апреля, 10:46 • 34103 просмотра
От иностранных НПЗ до колонки на АЗС - как формируется и от чего зависит цена на топливо в Украине8 апреля, 09:08 • 37799 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Михаил Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 18198 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 22786 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 30168 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 32567 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 42566 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Дипломатка
Социальная сеть
Орлан-10

Кремль распространяет фейки о ядерном оружии ЕС для раскола отношений с США - ISW

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Служба внешней разведки РФ безосновательно обвинила лидеров ЕС в разработке ядерного оружия. ISW считает это попыткой Москвы испортить отношения США и ЕС.

кремль продолжает информационную кампанию, направленную на усиление риторики по ядерной эскалации, вероятно, в попытке "вбить клин" между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что Служба внешней разведки России (СВР) 8 апреля заявила, что неуказанные лидеры ЕС обсуждают развитие возможностей по производству ядерного оружия.

СВР России заявила, что РФ доводит это обвинение до сведения Соединенных Штатов, чтобы получить помощь, чтобы предотвратить разработку ЕС ядерного оружия. Похоже, что СВР выдвигает эти безосновательные обвинения в рамках постоянных усилий кремля по разрыву отношений между США и ЕС в пользу России, изображая ЕС как орган, действующий вопреки ядерным интересам США

- указывают аналитики.

По их оценкам, кремль часто использует СВР для подкрепления безосновательных заявлений о якобы ядерных устремлениях Украины и для выдвижения ядерных угроз Украине, Великобритании и Франции.

"СВР аналогично обвинила Великобританию и Францию в феврале 2026 года без каких-либо доказательств в попытке передать Украине "грязную бомбу" или ядерное оружие, что, вероятно, призвано сорвать текущие переговоры по гарантиям безопасности Запада для Украины", - резюмируют в ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы России связаны с ее военными неудачами и политическим давлением перед переговорами. Он подчеркнул, что Украина не имеет ядерного оружия, а обвинения Москвы безосновательны.

"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф24.02.26, 17:36 • 3729 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Институт изучения войны
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина