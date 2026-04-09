Кремль распространяет фейки о ядерном оружии ЕС для раскола отношений с США - ISW

кремль продолжает информационную кампанию, направленную на усиление риторики по ядерной эскалации, вероятно, в попытке "вбить клин" между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что Служба внешней разведки России (СВР) 8 апреля заявила, что неуказанные лидеры ЕС обсуждают развитие возможностей по производству ядерного оружия.

СВР России заявила, что РФ доводит это обвинение до сведения Соединенных Штатов, чтобы получить помощь, чтобы предотвратить разработку ЕС ядерного оружия. Похоже, что СВР выдвигает эти безосновательные обвинения в рамках постоянных усилий кремля по разрыву отношений между США и ЕС в пользу России, изображая ЕС как орган, действующий вопреки ядерным интересам США - указывают аналитики.

По их оценкам, кремль часто использует СВР для подкрепления безосновательных заявлений о якобы ядерных устремлениях Украины и для выдвижения ядерных угроз Украине, Великобритании и Франции.

"СВР аналогично обвинила Великобританию и Францию в феврале 2026 года без каких-либо доказательств в попытке передать Украине "грязную бомбу" или ядерное оружие, что, вероятно, призвано сорвать текущие переговоры по гарантиям безопасности Запада для Украины", - резюмируют в ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерные угрозы России связаны с ее военными неудачами и политическим давлением перед переговорами. Он подчеркнул, что Украина не имеет ядерного оружия, а обвинения Москвы безосновательны.

"Явная попытка путина отвлечь внимание от своих гнусных действий в Украине" - Британия ответила на "ядерный" фейк рф