Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

Предстоящая неделя с 15 по 21 июля обещает быть кране напряженной и эмоциональной. О том, что готовят нам звезды специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

"Наступает одна из самых сложных и эмоциональных недель года. Нам необходимо максимально сохранять спокойствие и придерживаться правил безопасности. На прошлой неделе начинался опасный аспект Марса и Урана в знаке Тельца. 15, 16 это соединение станет полным на неподвижно звезде Алголь. Марс - это огненная планета войны и агрессии, Уран приносит революции, взрывы, непредвиденные ситуации", - рассказала астролог.

По ее словам, покушение на бывшего президента США и полученное им ранение – пуля зацепила ухо политика – укладывается в сложившееся положение планет, так как Алголь является символом Медузы Горгоны и может провоцировать травмы головы. В целом сейчас наступил опасный период, когда повышается аварийная опасность, усиливаются конфликты. Астролог рекомендует избегать любых опасностей, отказаться от полетов на самолете, по возможности отложить плановые операции.

Понедельник и вторник будут особенно эмоциональными, наша вспыльчивость может привести к необдуманным поступкам. С 18 июля звезды подтолкнут нас к словесной агрессии, драматизму, спорам.

"В этот период всем нам нужно быть более трудолюбивыми и внимательными по отношению к другим", - считает Базиленко.

На этой недели 21-го июля в 13.17 по киевскому времени произойдёт полнолуние в знаке Козерога. Полнолуние всегда эмоциональны период, напоминает астролог. А конкретно это полнолуние буде вызывать желание доказать свою правоту. Даже на международном уровне лидеры могут отказываться слушать друг друга – ими овладеет желание проталкивать свои самые безумные идеи. Эгоизм будет овладевать всеми. По словам астролога, у нас снизится уровень критичного мышления, логика отступит на второй план. Астролог советует опираться в этот период на интуицию и доброе отношение к окружающим.

Для Украины эта неделя также может быть очень сложной. Нам всем стоит заботиться о своей безопасности, а также быть готовыми к крупным скандалам.

ОВНЫ

Это напряженная неделя – вы будете разрываться между работой и домом. Постарайтесь найти золотую середину. Но постройтесь не принимать серьезных решений.

В финансовом плане возможны прекрасные предложения, хорошая прибыль, но вам не стоит сейчас делать инвестиции или вложения, совершать крупные покупки. Иначе позднее вы можете пожалеть.

Сейчас не время для новых знакомств. В любовной сфере может чувствоваться сильное напряжение. Уделите больше времени родным и близким, займитесь любимым хобби, избегайте перенапряжения.

ТЕЛЬЦЫ

Для вас эта неделя будет максимально напряженной – вас будут переполнять эмоции, вы почувствуете умственное напряжение.

Желание спорить может привести к серьезным последствиям в дальнейшем. В жизни у вас могут происходить резкие внезапные, изменения разного характера. Будьте крайне осторожными со своими мыслями идеями. Не вступайте в споры и самое главное не совершайте необдуманных решений – сохраняйте спокойствие. Читайте, гуляйте.

Также очень аварийноопасный период будьте крайне внимательны на дорогах.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вам нужно быть особо внимательным к своим финансовым вопросам – сейчас ни в коем случае вам нельзя вкладывать деньги, делать крупные покупки. Будьте осторожны с финансами, а иначе есть риск попасть в долговую кабалу.

На протяжении недели вы будете ощущать душевное напряжение, а в середине недели можете почувствовать большую эмоциональный всплеск. Постарайтесь максимально избегать конфликтов в этот период и уделить больше времени себе и своим интересам.

РАКИ

Эта неделя будет для вас очень напряженной и чрезмерно эмоциональной. Ваши амбиции будут зашкаливать. Желание проявить себя любой ценой особенно вы ощутите на выходных в период полнолуния. Лучше этот период провести в уединении и спокойной атмосфере, на природе.

Не стоит сейчас принимать важные решения – вы можете наделать ошибок особенно в финансовых вопросах. Лучше посвятите себя любимому хобби, уделить время себе. Не прибегайте к косметологическим процедурам и операциям.

ЛЬВЫ

На этой неделе вы можете чувствовать постоянное внутреннее напряжение, поэтому сейчас вам стоит не копаться в себе - отпустите все внутренние переживания, постарайтесь больше отдыхать, уделять время себе, бывать на природе. Также у вас могу быть очень напряженные отношения с начальством от которого вы можете получить достаточно сложные задания или даже пойти на большие конфликты, поэтому так же стоит отпустить все ваши амбиции.

Уделите внимание своему здоровью.

ДЕВЫ

В отличие от всех других знаков Зодиака наименьшим образом будете вовлечены в сложные ситуации на этой неделе. Вы будете больше наблюдать, но при этом, не стоит ждать, что дела будут продвигаться активно – не торопите события. Постарайтесь идти к намеченным целям спокойно, опираясь на интуицию.

Сейчас лучше отказаться от дальних поездок и путешествий, особенно самолетом.

ВЕСЫ

На этой неделе вас могут захватить в плен собственные амбиции и желания доказать всем, что вы можете. Вы будете разрываться между домом и работой. Постарайтесь проявлять дипломатичность – это ваша сильная сторона. Ищите золотую середину, баланс и тогда все пройдет спокойно, вы сможете без потерь обойти все сложные моменты.

Откажитесь от экстремальных видов спорта, не рискуйте.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя, особенно ее начало, будет для вас очень напряженной. Постарайтесь успокоить свои необузданные эмоции и амбиции, а иначе можно попасть в большие неприятности. Постарайтесь провести эту неделю как можно тише и спокойнее. Уделите внимание родным и близким, но не вступайте с ними в конфликты – споры могут привести к разрыву отношений. Заботьтесь о себе и родных.

Откажитесь от дальних поездок, будьте осторожны в общении с иностранцами.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя может для вас быть достаточно напряженной и может принести очень резкие внезапные, изменения разного характера – будьте очень осторожны. Не принимайте необдуманных решений. Сейчас лучше отказаться от начала новых дел. Не связывайтесь с кредитами и рассрочками.

На этой недели вы можете столкнуться с плохим самочувствием и эмоциональным напряжением. Постарайтесь больше отдыхать, уделите внимание своему здоровью, больше бывайте на природе.

КОЗЕРОГИ

Отдыхайте и набирайтесь сил. Постарайтесь не конфликтовать, проявляйте дипломатичность и тогда вам удаться выстроить хорошие отношения со своими партнерами и найти баланс.

Полнолуние в конце той недели произойдет в вашем знаке и тут ваша эмоциональность может зашкаливать. Постарайтесь сохранять спокойствие, уединитесь, уделите внимание своему дому.

ВОДОЛЕИ

На протяжении все недели вы можете чувствовать постоянное как ментальное, так и психологическое напряжение. Вы можете часто думать о своих проблемах, недостатках, ощутить неуверенность в себе. Пик этого состояния придется на полнолуние. Постарайтесь принимать и любить себя.

Таже большое напряжение в вашу жизнь могут принести родные – с ними могут возникнуть разногласия и конфликты, особенно во второй половине недели. Постарайтесь уединиться и не конфликтовать.

РЫБЫ

Учитывая, что эта неделя будет напряженной, у вас будет возможность дарить любовь, доброту и помогать окружающим, особенно если вы взаимодействуете с большим количеством людей. Люди буду чувствовать исходящее от вас спокойствие, поддержку. Но к концу недели и вас могут одолеть внутренние переживания – постарайтесь быть в ладу с собой.

Будьте осторожны в общении с людьми – вас могут провоцировать на конфликты. Также вы можете узнать неприятную для вас информацию, которая моет вас задеть.

Помните, что на этой неделе повышенная аварийность. Постарайтесь как можно больше отдыхать, уделить вниманием родным и любимым людям, детям.